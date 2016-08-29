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耶誕老公公哭了！挪威323隻馴鹿遭雷擊身亡

北歐國家挪威一處國家公園日前遭暴風雨襲擊，323隻馴鹿遭閃電擊中，不幸罹難。（美聯社）

2016-08-29  20:15

〔即時新聞／綜合報導〕北歐國家挪威一處國家公園為歐洲最大的馴鹿棲息地，日前遭暴風雨襲擊，323隻馴鹿遭閃電擊中，不幸罹難，這讓當地官員相當驚訝，直呼「這很不尋常」。

綜合外媒報導，挪威環境局發布聲明指出，挪威南部的哈當爾（Hardangervidda）高原為歐洲最大的馴鹿棲息地，約有1萬多隻馴鹿在此生活，26日遭暴風雨襲擊，大批馴鹿遭閃電擊中，約323隻馴鹿不幸罹難，其中包含70隻小馴鹿。

挪威環境局發言人肯努森（Kjartan Knutsen）表示，「我們都曾聽過動物遭雷擊而死亡，但我不記得之前有發生過如此大的規模」。

報導引用《金氏世界紀錄》的資料，稱目前發生最大規模動物遭雷擊死亡的事件發生在2005年的澳洲，當時有68隻乳牛遭雷擊身亡。

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  • 挪威環境局發布聲明指出，挪威哈當爾高原26日遭暴風雨襲擊，大批馴鹿遭閃電擊中。（美聯社）

    挪威環境局發布聲明指出，挪威哈當爾高原26日遭暴風雨襲擊，大批馴鹿遭閃電擊中。（美聯社）

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