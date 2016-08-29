最高可盪到100公尺！荷蘭推全歐最高極限鞦韆
2016-08-29 19:37
荷蘭推出全歐洲最高的鞦韆。（圖擷取自「A’DAM Toren」）
〔即時新聞／綜合報導〕盪鞦韆對許多大人而言，只是小孩的遊樂設施，完全不會想上去玩。然而荷蘭最近卻將鞦韆高度大幅提升到100公尺，將平凡的兒童遊樂設施改造成一種刺激的極限運動設施。
綜合外媒報導，全歐洲最高的盪鞦韆「邊界之外」（Over The Edge）日前（25）在荷蘭阿姆斯特丹正式開幕。這個盪鞦韆一次雖然只能容納4人，然而它的高度可達地面上100公尺，讓玩家可以從高空中鳥瞰阿姆斯特丹的街景和路上的行人。而且這個盪鞦韆是採用液壓驅動（hydraulically driven）的方式來搖擺，因此玩家只要坐上去，完全不用出力就能感受到劇烈晃蕩。
「邊界之外」鞦韆位在荷蘭新興地標「阿丹塔」（A’DAM Toren）樓上，阿丹塔建築裡除了有餐廳、酒吧、旅館外，更有360度的環景空間，讓觀光客能從不同角度觀看城市。現在阿丹塔又在頂樓推出盪鞦韆，提供另一種觀賞城市的體驗方式。
邊界之外盪鞦韆每次的收費為5歐元（約180元新台幣），然而在9月1日前有開幕優惠，遊客只要購買了360度環景空間入場券，即可免費遊玩盪鞦韆。
鞦韆所在的阿丹塔有360度環景空間，讓觀光客從不同角度體驗阿姆斯特丹。（圖擷取自「A’DAM Toren」）
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