葉門自殺炸彈死亡數恐升至60人 IS宣稱犯案
2016-08-29 18:22
葉門南部城市亞丁（Aden）發生自殺炸彈攻擊，而最新消息指出，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）已經宣稱犯案。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日有報導指出，葉門南部城市亞丁（Aden）發生自殺炸彈攻擊，而最新消息指出，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）已經宣稱犯案，並表示這項自殺炸彈攻擊已經造成60人死亡。
綜合媒體報導，一名自殺炸彈客駕車進入一座民兵組織「人民抵抗」（Popular Resistance）使用的建築中；而根據《路透》引述當地媒體報導，IS宣稱自己策畫了這項自殺炸彈攻擊，並且殺害了60名民兵。
愛爾蘭時報《The Irish Times》則指出，這項自殺炸彈行動是針對當地民兵組織的新兵招募中心而來；無國界醫生組織則表示，他們已經確認有45人因此事死亡，還有25人性命垂危。
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