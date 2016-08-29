超級瑪莉歐加持？ 安倍內閣支持率回升

日本首相安倍晉三在里約奧運閉幕式化身超級瑪莉歐亮相，引起一陣熱潮，其內閣最新民調回升至62%，可能與此有關。（資料照，路透）

2016-08-29 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約奧運閉幕式中，「東京8分鐘」讓眾人對奧運重返日本相當期待，其中日本首相安倍晉三更化身超級瑪莉歐亮相，引起一陣熱潮，其內閣最新民調回升至62%，可能與此有關。

《日本經濟新聞》與《東京電視台》於26日至28日進行的民調結果顯示，安倍內閣最新支持率為62%，比較上一次8月9日至11日調查，上升了4個百分點，不支持率則為27%，下降了5個百分點。

自安倍在2014年實施內閣改造後，本次民調也是首次支持率超過60%；《日經》指出，安倍出席奧運閉幕式引起熱潮，日本民眾對4年後東奧的期待可能推助支持率走高。

另外，對於4年後東奧，有59%日本民眾希望安倍到時候仍是首相，有29%不希望。而在上一次8月9日至11日調查中，有45%民眾反對安倍擔任自民黨（執政黨）黨主席的任期延長到2018年9月，贊成者為41%。