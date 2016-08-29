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把馬桶當垃圾桶 英國下水道什麼都有

2016-08-29  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前挪威有男子鑽進馬桶幫朋友撿手機，而在英國，掉到馬桶裡的可不只有手機，水資源回收中心的回收工程師竟然在清理下水道時，發現了許多從馬桶沖下來的信用卡、情趣玩具、假牙和汽車方向盤等物品。

據《每日郵報》報導，工程師們在下水道裡發現玩具、飛鏢、錢包、珠寶、足球、內衣、玩具車、高爾夫球和泰迪熊等離奇物品，令人難以想像究竟誰會將這些物品沖下馬桶，而其中最常見的物品便是手機。

工程師們之所以會前往清理下水道，就是因為這些物品堵塞了汙水處理系統，盎格魯自來水公司（Anglian Water）表示馬桶常常是英國人處理垃圾的地方，當地每星期都會有21噸的垃圾出現在下水道。

盎格魯自來水公司一年大約花費3000萬英鎊（約台幣12.7億元）清理下水道，目前該公司已經舉行了「保持排水道乾淨」（Keep it Clear）活動，目的就是為了讓當地人了解排水道沒有堵塞是好的。

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  • 工程師們在下水道裡發現玩具、飛鏢、錢包、珠寶、內衣、高爾夫球等離奇物品。（圖擷取自每日郵報）

    工程師們在下水道裡發現玩具、飛鏢、錢包、珠寶、內衣、高爾夫球等離奇物品。（圖擷取自每日郵報）

  • 當地自來水公司一年大約花費3000萬英鎊清理下水道。（圖擷取自每日郵報）

    當地自來水公司一年大約花費3000萬英鎊清理下水道。（圖擷取自每日郵報）

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