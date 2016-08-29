AV「潮吹教科書」紅音螢驚傳猝逝 享年33歲
2016-08-29 16:33
AV女優紅音螢曾來台宣導正確性觀念。（資料照，記者陳維仁攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2004年出道的AV女優紅音螢（紅音ほたる），曾因為非常容易「潮吹」的特殊體質，而以「潮吹教科書」、「水動王」等名號走紅。但日本媒體今天報導，紅音螢的親友已經證實，她已在15日猝死於自宅，死因可能是急性哮喘發作，享年33歲。
根據《日刊SPA！》報導，紅音螢發片量大，表演風格積極主動，更有擅於「潮吹」的特殊體質，總是在作品中從下體噴出大量液體，讓觀者莫不驚奇，2005年她獲得AV雜誌及片廠頒發的「最佳新人獎」，成為當紅女優，2008年退出AV界後，仍擔任愛滋病防治大使，宣導正確性觀念，2010年5月也曾受紅絲帶基金會邀請來台灣。
然而，紅音螢的同居人近日向媒體證實，紅音已在15日於家中暴斃，由於她一直有呼吸系統上的毛病，最近也常常說自己身體不舒服，死因因此研判是哮喘發作，初步排除是自殺，她的追悼紀念會已確定將在10月8日於東京渋谷舉行。
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