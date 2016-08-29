葉門亞丁市軍區遭自殺炸彈攻擊 至少已45死

葉門南部城市亞丁發生自殺炸彈攻擊事件，至少造成45死、超過60人傷。（圖擷自Google Map）

2016-08-29 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕葉門南部城市亞丁（Aden）一處民兵用建物29日發生自殺炸彈攻擊，目前已知至少造成45人死亡、超過60人受傷，傷者都被送到該「無國界醫生組織」（Medecins Sans Frontieres）在當地運作的一間醫院救治。

據當地目擊者指出，1名自殺炸彈客駕駛車輛進入亞丁北部一座建物中，這座是由民兵組織「人民抵抗」（Popular Resistance）使用的建築。

「無國界醫生組織」指出，葉門亞丁這座建物爆炸後，至少有60人受傷被送進醫院救治，死亡人數則上升至45人。