布魯塞爾研究所遭炸彈攻擊 所幸無人傷亡
2016-08-29 15:41
據傳爆炸威力之強大，讓實驗室的窗戶被炸出幾十公尺遠。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕比利時布魯塞爾北部的犯罪學研究所，於當地時間凌晨3點發生一起炸彈攻擊案，建築遭嚴重破壞，所幸無人傷亡，警方已封鎖現場，案件詳情還有待調查釐清。
據《每日郵報》報導，事發當時兩名攻擊者開車撞向研究大樓，並將炸彈引爆，使實驗室著火，而爆炸威力之強大，讓實驗室的窗戶被炸出幾十公尺遠，30名消防隊員趕到時，大樓已被黑色濃煙包圍。
所幸當時建築物內空無一人，警方目前已封鎖了該地區並佈署警力，消防隊員表示這很可能是計畫性攻擊，而布魯塞爾機場今年3月22日遭到襲擊，使比利時政府提高警覺，目前司法院已開始進行刑事調查。
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