英海外領地、南大西洋阿森松島7.1強震 暫無傷亡

英國海外領地、位於南大西洋的阿森松島（Ascension Island）28日發生苪氏規模7.1地震。（圖擷自Google Map）

2016-08-29 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕據美國地質調查局（USGS）報告指出，英國海外領地、位於南大西洋的阿森松島（Ascension Island）28日發生苪氏規模7.1地震，深度10公里，震央為阿森松島西北方在大西洋974公里海域，目前尚無海嘯警報，也無傷亡。

據USGS表示，這起地震原本最初報告為芮氏規模7.4和6.9，經確認後為7.1。美國海嘯預警中心（The U.S. Tsunami Warning Center）表示，目前並沒有海嘯警報發生。

當地目前也並未傳出傷亡或任何損壞。