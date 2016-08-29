法國研究：孩童玩iPad具鎮定效果

法國一項研究發現，手術前給小孩子施打鎮定劑和給他們iPad玩遊戲，具有同樣的鎮定效果。示意圖與事件無關。（資料照，記者林郁姍攝）

2016-08-29 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕醫院有時會在手術前，為孩童施打鎮定劑，以幫助其放鬆，而近來法國一項研究發現，手術前給小孩子施打鎮定劑和給他們iPad玩遊戲，具有同樣的鎮定效果。

據《每日郵報》報導，研究人員將112位4至10歲，即將接受手術的孩童分為兩組，並為其中一組孩童施打鎮定劑，而在進入手術室的前20分鐘，給予另一組孩童一人一台下載了遊戲的iPad，實驗結果發現兩組孩童的鎮定效果是一樣的。

這項研究發表於香港麻醉科世界大會上，研究人員表示使用iPad和其他平板設備等非藥物工具，都能減輕孩童的心理壓力，此項研究結果令家長及護士們都十分高興，而研究人員並沒有解釋為何能夠降低孩童的壓力，推測應是因為使用iPad和其他平板設備能讓孩子們分心。