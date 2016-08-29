男子臥軌想自殺 員警冒死英勇救人

美國紐澤西州一男子企圖臥軌自殺，員警在列車駛來前最後一刻將人救出。（圖擷自影片）

2016-08-29 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州26日發生驚險一幕，一位男子臥軌企圖尋死，在列車高速駛來前，一名員警冒著生命危險，千鈞一髮之際將男子救出。事後該員警被譽為英雄。

美國《CBS電視網》報導，一男子搭車時因不明原因情緒激動，下車後跳下月台，企圖臥軌自殺，紐澤西公共運輸公司的員警歐提茲（Victor Ortiz）獲報趕來救人，與該男子在鐵軌上糾纏，就在列車即將衝撞的前幾秒，歐提茲成功將男子拖離鐵軌，保住自己和對方的性命，讓在場不少目擊者大讚。

歐提茲事後受訪表示，列車高速駛來之前，他曾掙扎是否要拋下男子，但又對自己說，再用力多拉一下，希望可以把該名男子拉出軌道。

紐澤西公共運輸公司28日為此公開發表聲明，表揚歐提茲的英勇行徑。

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