虛驚一場！洛杉磯國際機場驚傳槍響 警方駁斥

洛杉磯國際機場驚傳槍響，所幸只是誤會一場。（圖擷自推特）

2016-08-29 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯國際機場（Los Angeles airport）航廈於當地時間28日晚間驚傳槍響，有數百位旅客被緊急疏散，並有旅客透過社群媒體發布消息。不過，洛杉磯警方表示，旅客聽到的「槍響」只是巨大聲響，旅客因為過於驚慌所以跑到機場跑道，並沒有槍擊案發生，一切只是虛驚一場。

有多名網友透過推特指出，洛杉磯國際機場28日晚間傳出槍響，警方已趕赴現場，而現場影音顯示，現場似乎正在疏散群眾。

洛杉磯警方表示，有接到報案有人聽到機場有槍聲，機場內很多旅客爭相逃出，當時情況混亂。不過，在警方到場搜查後，並無發現可疑人士，並發現旅客是因為聽到「巨響」誤以為是槍聲，警方目前正在調查巨響的來源。