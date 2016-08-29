希拉蕊電郵門案再爆 曾安排捐款人與胡錦濤午宴

2016-08-29 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）雖然目前民調勝過共和黨對手川普（Donald Trump），但「電郵門」事件可能仍會是她競選期間最大的阻礙。根據最新曝光的電郵內容，2010年時任國務卿希拉蕊涉嫌利用職權幫丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）經營的柯林頓基金會（Clinton Foundation）捐款人與前中國國家主席胡錦濤搭上線。

綜合外媒報導，在2010年12月期間，有3間向柯林頓基金會捐款的高層曾聯絡希拉蕊助理阿貝丁（Huma Abedin），要求安排出席時任中國國家主席胡錦濤2011年1月訪美期間在國務院舉行的午宴，其中1人還特別指定要求，要與美國副總統拜登（Joe Biden）同桌。

該3名捐款人分別為：UBS財富管理部門前總裁麥肯（Bob McCann）、洛克斐勒基金會主席羅丁（Judith Rodin）和西聯匯款執行長埃爾賽克（Hikmet Ersek）。

對此，國務院回應報導稱，沒有向柯林頓基金會的捐款人給予任何特例，希拉蕊陣營的發言人說，希拉蕊擔任國務卿期間，一直努力促進美國的外交政策利益，並接觸廣泛人士及組織，包括非營利、非政府機構及智庫。

共和黨總統候選人川普則痛批對手，柯林頓基金會是史上最腐敗的「政治企業」，並指責這個「非營利組織」接受外國捐款，而這在希拉蕊擔任國務卿期間都是涉及腐敗的「錢權交易」。