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傳奇歌手驟逝 墨西哥總統發文哀悼

墨西哥傳奇歌手胡安·加布里（Juan Gabriel）昨日因心臟病發作，在家中逝世，享年66歲。（美聯社）

2016-08-29  12:42

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥傳奇歌手胡安·加布里（Juan Gabriel）昨日因心臟病發作，在家中逝世，享年66歲，墨西哥總統在Twitter上發文，為此突如其來的消息表示哀悼，並將其稱之為「最偉大的音樂界代表」。

據《BBC》報導，正在美國進行巡迴演唱的加布里原本預計於昨日晚上開演唱會，中午卻傳出驟逝消息，讓演唱會臨時取消，而墨西哥總統也在Twitter貼文哀悼，並表示音樂就是他的財產。

加布里本名為阿爾貝托（Alberto Aguilera Valadez），他於13歲時寫下第一首歌，至今已持續創作出超過1500首歌曲，並成功銷售超過1億張專輯，而這位傳奇歌手事業有成之餘，一生中也持續為兒童慈善活動付出。

加布里總是避免談論他的私生活，因此當粉絲得知他膝下有4個孩子時，都感到驚訝萬分，而雖然幼時因父親被送入精神病院，加布里的母親不得不將他送至孤兒院，但他於2012年受訪時，仍表示母親是他一生的摯愛。

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  • 加布里於13歲時寫下第一首歌，至今已持續創作出超過1500首歌曲，並成功銷售超過1億張專輯。（美聯社）

    加布里於13歲時寫下第一首歌，至今已持續創作出超過1500首歌曲，並成功銷售超過1億張專輯。（美聯社）

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