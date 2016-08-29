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無懼封殺 港連鎖餐廳續聘杜汶澤當代言人

杜汶澤在太陽花學運期間發言惹議，遭中國封殺。（資料照，記者胡舜翔攝）

2016-08-29  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕港星杜汶澤在太陽花學運期間屢屢發文嘲諷中國而遭到封殺，演藝生涯嚴重受挫。但他昨日在臉書上寫到，自己被港式連鎖餐廳大快活續聘為代言人，大讚這是一間重感情的餐廳。

根據《立場新聞》報導，大快活在2003年就聘用杜汶澤為代言人，但杜後來遭到中國封殺，親中派社運人士陳淨心就號召網友向大快活投訴，聲稱如不撤換代言人將招集親朋好友抵制。

但大快活對此不以為意，仍續聘杜汶澤為代言人。主席羅開揚曾對此表示，大快活的精神就是要吃得開心、活得精采，他讚杜汶澤「夠真，有活力，夠開心」，符合公司形象，因此繼續聘請他擔任代言人。

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