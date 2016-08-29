極限運動玩家臉書直播「飛鼠裝」滑行 竟一躍摔死
2016-08-29 13:50
義大利一名極限運動玩家當地時間26日以社群媒體臉書直播飛鼠裝滑行，未料卻發生意外，造成施密德當場摔死。（圖片取自YOUTUBE）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名極限運動玩家的施密德（Armin Schmieder）在當地時間26日以社群媒體臉書直播飛鼠裝滑行，他還PO文說：「今天你跟我一起飛翔吧」，未料卻發生意外，造成施密德當場摔死。
《每日郵報》報導，28歲的施密德當天在瑞士阿爾卑斯山一處懸崖上，他以臉書直播飛鼠裝滑行，並將手機放進口袋後，接著跳下山崖，數分鐘後從直播影片中聽到施密德慘叫聲和撞擊聲，只剩下鈴鐺聲和牛隻的叫聲。看了影片的網友紛紛覺得驚恐。
瑞士警方表示，施密德被發現在瑞士城鎮坎德斯泰格（Kandersteg）附近，這是一處熱門的跳傘地點。
一名施密德的友人說，「他是一位經驗豐富的跳傘員，但他只有一年飛鼠裝的經驗。」
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