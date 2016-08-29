俄國遭核武攻擊？ 巨大「蕈狀雲」嚇壞居民

俄國克麥羅沃市今早出現一朵巨大「蕈狀雲」，部分居民以為遭核彈或氫彈攻擊，紛紛拍照上傳網路引起騷動。（圖截自Instagram）

2016-08-29 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕天空的雲朵常會因風吹變成不同形狀，但有外媒報導指出，俄羅斯西伯利亞地區克麥羅沃（Kemerovo）今早天空出現一朵巨大「蕈狀雲」（mushroom cloud），部分居民以為遭核彈或氫彈攻擊，紛紛拍照上傳網路引起騷動。

綜合外媒報導，克麥羅沃市今早的天空相當奇特，一朵巨大的蕈狀雲嚇壞當地居民，有民眾認為是核武器攻擊所形成，有人則認為是鄰近礦區大爆炸造成的，許多通報電話癱瘓了當地政府機關。但也有民眾把照片上傳到網路上，還開玩笑說「來採蘑菇吧，太漂亮了」

西伯利亞當局澄清表示，這朵雲只是正常的天氣現象，當地沒有火災意外或武器試驗，更沒有核武攻擊，民眾不需無端恐慌。從這朵雲的形狀來判斷，很可能是「髮狀積雨雲」（Cumulonimbus capilla），此種雲常伴有陣雨或雷雨。

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