警察要求婦人脫下伯基尼 他們的反應是這樣...

英國社會實驗模仿上週法國警察要求婦人脫下頭巾的場景，引起民眾圍觀。（圖擷取自YouTube）

2016-08-29 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕近來法國沙灘禁止女性穿著伯基尼（burkini）的法令在歐洲國家鬧得沸沸揚揚，英國民眾甚至發起群體抗議，而日前英國搞怪團隊「Trollstation」對此議題，在沙灘上進行一項社會實驗。

據《每日郵報》報導，實驗中，一男一女扮演警察和穿著伯基尼的婦人，警察上前要求婦人將伯基尼脫下，並表示婦人看起來像恐怖分子，此舉動已引起民眾側目，而後警察甚至拉扯婦人的頭飾，讓婦人大喊：「對不起，我錯了！」

這樣的情況引起眾人圍觀，先是兩名女子上前對警察表示伯基尼與恐怖分子無關，不可這樣對待婦人，接著越來越多人上前關心，一旁甚至有頭戴灰色頭巾的女子錄影，最後兩名演員才向眾人表示這只是場社會實驗，民眾這才放心散去。

這項社會實驗模仿上週法國警察在沙灘上要求婦人脫下頭巾的場景，而拿出手機錄影的女子對「Trollstation」團隊表示，當下她嚇得心臟都要停了，她很高興這不是真的，團隊將影片上傳YouTube後，也引起網友們的熱烈討論。