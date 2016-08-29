洛杉磯機場傳槍響 旅客疏散至跑道

2016-08-29 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯國際機場（Los Angeles airport）當地時間28日晚間驚傳槍響，據了解，槍聲是從第8航廈傳出，當局緊急疏散旅客，警方仍在調查中。

有網友在社群媒體上指在洛杉磯國際機場聽到槍聲，許多乘客被疏散至跑道。《路透》，當地警方說，目前正採取一切預防措施，以確保公眾的安全，並請民眾保持冷靜。

綜合外媒報導，雖然目前洛杉磯官方尚未證實槍擊案的真實性，但已有多位目擊者利用社群網路「推特」發文指出，在機場內聽到槍響。數百位旅客已被疏散。

《NBC》新聞主播霍爾特（Lester Holt）當時人也在現場，他表示在撤離機場前有聽見保全高喊「射擊（shots fired）」。

警方目前仍無法確認是否有開槍跡象。