IS讓5男童處決戰爭俘虜 英男驚見自己12歲兒子在裡面
2016-08-29 11:25
伊斯蘭國（IS）讓5名男孩持槍處決俘虜，1名英國男子看見影片驚見兒子Jojo（紅圈），震驚不已。（圖擷自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕激進組織「伊斯蘭國」（IS）日前發布一段由5名男童持槍處決戰爭俘虜的影片，其中1名來自英國的男童在影片中被稱為「Abu Abdullah Al-Britani」。英國1名男子看見處決影片後驚恐不已，因該名男童正是他的兒子喬治（Joe George），小名Jojo。
這段由5男童處決俘虜的影片長達9分鐘，5名男童分別來自英國、埃及、突尼西亞、土耳其和烏茲別克斯坦，裝備手槍以及穿著沙漠迷彩，並由其中1名男孩以阿拉伯語做完宣示後，處決5名俘虜。
英國1名男子看到影片後非常震驚，因為片中來自英國的男童正是他的兒子，他表示已3年沒見到兒子，想不到會在電視上看到兒子Jojo變成IS槍手。Jojo是他與當時在英國擔任龐克搖滾樂團吉他手的女子瓊斯（Sally Jones）2004年在肯特所生下的孩子，他們分手後，瓊斯2013年帶著Jojo嫁給了英籍的伊斯蘭國「網軍」頭目侯賽因（Junaid Hussain），並飛往敘利亞加入IS，侯賽因已在去年美軍發動的無人機空襲行動中喪命。
父親表示，Jojo原本是個聰明、如同往常人一般的男孩，現在卻是伊斯蘭國的成員，讓他痛批是與IS戰士再婚的瓊斯對兒子「洗腦」，無法理解一個母親怎麼會讓孩子處在那種危險的地方。
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