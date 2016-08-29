又發現疑似馬航MH370殘骸 蓄意墜機論恐被推翻

莫三比克海岸發現的新殘骸，疑似屬於馬航MH370。（圖擷自DailyMail）

2016-08-29 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370波音777客機已失蹤2年多，日前有空難調查專家認為，馬航可能是被人故意開進海裡。然而近日發現的新殘骸可能將推翻此論點，飛機應是在無人操縱情形下墜海。

英國《每日郵報》報導，一位南非旅行社員工維爾容（Jean Viljoen）在莫三比克東海岸發現一塊約一公尺大小的碎片，帶有波音777客機識別碼，極可能是馬航殘骸，已交給警方調查。

因為殘骸嚴重受損、佈滿裂痕，專家認為，這顯示客機並非在人為操縱下滑行入海，而較可能是在高空發生爆炸或起火，機師陷入昏迷，飛機轉為自動駕駛，耗盡燃料後墜毀。

2014年3月8日，馬航MH370客機原本準備從吉隆坡飛往北京，卻在中途失蹤，據信客機已墜海，但主要殘骸與機上239名乘客和機組員至今下落不明。目前已找到並證實屬於馬航的5塊殘骸，分別在非洲東南方一帶的法屬留尼旺島、模里西斯、莫三比克、南非等當地海岸發現。