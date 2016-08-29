「穆斯林都是恐怖分子」 婦人戴頭巾遭驅趕
2016-08-29 09:58
〔即時新聞／綜合報導〕日前法國巴黎有民眾目睹餐廳老闆對2名戴著頭巾的婦人咆哮表示所有的穆斯林都是恐怖分子，並將2人趕出餐廳，整段對話內容經民眾錄下並上傳網路，而婦權團體要求制裁這位老闆的誇張行徑。
據《每日郵報》報導，當時餐廳老闆走向2名婦人表示餐廳不歡迎他們，並咆哮道：「恐怖分子都是穆斯林，所有的穆斯林都是恐怖分子」，面對2名保持冷靜的婦人，餐廳老闆表示他生活在一個世俗的國家，這是他的看法，最後他更對2名婦人吼道：「你們聽不懂嗎？現在給我出去！」，讓2名婦人哭著邊打電話邊離開餐廳。
目擊民眾將對話內容錄下傳上網後，引起一片譁然，婦權團體領導人勞倫斯‧羅西尼奧爾（Laurence Rossignol）要求制裁這位老闆令人不可原諒的行為，而警方也到餐廳進行刑事調查，而餐館老闆表示自己對於此事的發生感到很遺憾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣第一隻 碩士漁民養出6尾斤本土大草蝦
- 馬英九登頂玉山 山友爆：可能搭專車「偷呷步」
- （專訪，影音）大俠岳華音樂科班出身 開口唱沒在怕
- 法甲》巴黎遭AS摩納哥狙擊 終止跨季連9輪不敗 （影音）
- 來去圖書館 高雄進館人次創新高
- 警只憑衣褲 比對出偷「機」鼠輩
- 開學了 新埔警分局警察忙護童
- 紅衣女漫步國道 嚇壞駕駛
- 孝順獲總統教育獎 祖父母節思念嬤
- 中客團縮減業者喊苦 呂秋遠：中國不給去卻怪台灣政府？
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 用實務談法律 新住民讚有幫助
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 望及早落實
- 自由廣場》香港的中壢事件 騷動中
- 雄三飛彈誤射事件 雄檢今起訴中士高嘉駿等3涉案官兵
- 當兵關禁閉 言承旭麻豆體格被這樣操出來
- 許宗力掌司院 學者：看不出違憲
- 自由共和國》陳傳岳、黃帝穎／ 司法改革應從辨明司法審判與司法行政作起
- 肥貓惹議 退輔會：已延攬民間專才
- 救部落文化 大學生前進德文「保種」
- 法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣
- 鑑識出包? 南市警指制服警問題較大
- 兆豐案 徐光曦再赴救火 傳美方再罰及台金檢分行
- 〈戀愛翹翹板〉奉子成婚急就章 新手爸媽拉警報
- 新北市小學大減二百班 福連國小沒新生
- 只會拿槍恐嚇妻小 兒怒舉發父擁槍彈
- 地景藝術節 「多謝多蟹」善待海洋
- 經典影歌 重現《音樂家周藍萍》
- 鐵路特考錄取1649人 10月起陸續投入基層
- 地方爭建活動中心 林右昌：盡量不花錢
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 桃園》土地公文化館改名 十一月試營運
- 〈熱門族群〉生技股好冷清 只剩新股撐場面
- 走過1甲子 布袋鹽業鐵橋去留惹議
- 碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯
- 【書與人】我是飲食文化的學徒 － 焦桐談《蔬果歲時記》
- 鋼琴家李雲迪爆分手 王力宏躺著也中槍
- 功德箱當「提款機」 毒蟲「釣」不停
- 陳姵蓉／剪髮
- 《他山之石》避開爭議 日職係數一致
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「穆斯林都是恐怖分子」 婦人戴頭巾遭驅趕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分