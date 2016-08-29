「穆斯林都是恐怖分子」 婦人戴頭巾遭驅趕

2016-08-29 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前法國巴黎有民眾目睹餐廳老闆對2名戴著頭巾的婦人咆哮表示所有的穆斯林都是恐怖分子，並將2人趕出餐廳，整段對話內容經民眾錄下並上傳網路，而婦權團體要求制裁這位老闆的誇張行徑。

據《每日郵報》報導，當時餐廳老闆走向2名婦人表示餐廳不歡迎他們，並咆哮道：「恐怖分子都是穆斯林，所有的穆斯林都是恐怖分子」，面對2名保持冷靜的婦人，餐廳老闆表示他生活在一個世俗的國家，這是他的看法，最後他更對2名婦人吼道：「你們聽不懂嗎？現在給我出去！」，讓2名婦人哭著邊打電話邊離開餐廳。

目擊民眾將對話內容錄下傳上網後，引起一片譁然，婦權團體領導人勞倫斯‧羅西尼奧爾（Laurence Rossignol）要求制裁這位老闆令人不可原諒的行為，而警方也到餐廳進行刑事調查，而餐館老闆表示自己對於此事的發生感到很遺憾。