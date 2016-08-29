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「穆斯林都是恐怖分子」 婦人戴頭巾遭驅趕

2016-08-29  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前法國巴黎有民眾目睹餐廳老闆對2名戴著頭巾的婦人咆哮表示所有的穆斯林都是恐怖分子，並將2人趕出餐廳，整段對話內容經民眾錄下並上傳網路，而婦權團體要求制裁這位老闆的誇張行徑。

據《每日郵報》報導，當時餐廳老闆走向2名婦人表示餐廳不歡迎他們，並咆哮道：「恐怖分子都是穆斯林，所有的穆斯林都是恐怖分子」，面對2名保持冷靜的婦人，餐廳老闆表示他生活在一個世俗的國家，這是他的看法，最後他更對2名婦人吼道：「你們聽不懂嗎？現在給我出去！」，讓2名婦人哭著邊打電話邊離開餐廳。

目擊民眾將對話內容錄下傳上網後，引起一片譁然，婦權團體領導人勞倫斯‧羅西尼奧爾（Laurence Rossignol）要求制裁這位老闆令人不可原諒的行為，而警方也到餐廳進行刑事調查，而餐館老闆表示自己對於此事的發生感到很遺憾。

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  • 穿著白衣的餐廳老闆向戴著頭巾的婦人表示所有的穆斯林都是恐怖分子，餐廳不歡迎她們。（圖擷取自YouTube）

    穿著白衣的餐廳老闆向戴著頭巾的婦人表示所有的穆斯林都是恐怖分子，餐廳不歡迎她們。（圖擷取自YouTube）

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相關關鍵字： 反穆斯林 婦人 婦權 法國 穆斯林
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