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哥倫比亞叛軍 正式下令停火

2016-08-29  05:52

〔中央社〕哥倫比亞叛軍哥倫比亞革命軍（FARC）今晚正式明確下令停火，這是該組織與政府簽訂協議，終結52年來衝突的一環。

FARC領袖希梅內斯（Timoleon Jimenez）在媒體面前宣布指出：「我下令我們所有的指揮官、各部隊和每個戰士從今晚午夜（台北時間29日下午1時）起，明確停止對哥倫比亞政府開火及敵意行為。」

哥國內戰始於1964年，至今長達52年，導致26萬人喪生、690萬人流離失所、4萬5000人失蹤。

經過近4年在古巴談判，哥倫比亞政府與革命軍25日表示，他們成功完成協商，達成一項最終協議。

不過，這項和平協議仍需經由哥倫比亞人民公投才能生效。

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