圍攻IS最後根據地 利比亞部隊至少34死

2016-08-29 04:52

〔中央社〕效忠利比亞團結政府的部隊今天從四面八方逼近並攻擊伊斯蘭國（IS）在利比亞最後根據地蘇爾特（Sirte），造成自身至少34名戰士喪生，超過180人受傷。

與利比亞政府結盟的部隊，在3個月的戰事中已把好戰分子逼退至蘇爾特中部的小型住宅區。停戰1週後，雙方今天再度激烈交戰。

這些利比亞部隊多數來自米蘇拉塔市（Misrata）。他們表示，他們在蘇爾特已接近勝利，但在躲避自殺炸彈、狙擊手射擊與地雷攻擊上疲於奔命。

伊斯蘭國去年完全掌控蘇爾特，將這座城市變成該組織的區域大本營後，蘇爾特大約8萬居民幾乎全數逃離。

美國自8月1日起以空襲支援利比亞部隊，至今已達數十次。本週美軍非洲司令部（U.S. Africa Command）指出，已派出陸戰隊AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機及戰機與無人機參與作戰任務。