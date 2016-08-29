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整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對

2016-08-29  04:00

〔中央社〕德國副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）昨天受訪表示，總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的保守派低估整合空前數目移民的難度，不過梅克爾對此批評加以反駁。

來自中東、非洲與其他地方的數十萬計移民去年抵達德國，各界普遍憂心要如何將這些人融入德國的社會及勞動市場，也使得反移民的政黨德國另類選擇黨（AfD）勢力茁壯。

嘉布瑞爾領導的社會民主黨（Social Democrats）是梅克爾聯合政府新成員。在明年聯邦大選選戰開打之際，嘉布瑞爾接受德國第二電視台（ZDF）訪問指出：「我，我們總是說，無法想像德國每年接納100萬人。」

他今天在記者會上另表示：「一個國家的整合能力有上限。」

他說，由於移民湧入，德國多出30萬名學童，德國無法將這麼多學生納入學校體系，因為教師人數不足。

針對梅克爾在去年移民危機時就其開放門戶移民政策喊出「我們做得到」的口號，嘉布瑞爾也加以批評。

梅克爾在接受德國第一電視台（ARD）訪問時，駁斥嘉布瑞爾的批評，指聯邦政府已和各邦及地方當局戮力合作，以解決問題、修改法律和提供資助。

她指出，她對歐洲聯盟商定好的配額制加以改變持開放態度，但重要的是要找到分攤責任的解決方式。

梅克爾表示，各國政府若說「我們通常不想要穆斯林來到我們國家」，那將令人無法接受。

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