美選剩70天 川普選情告急

2016-08-29 03:28

〔中央社〕距離美國總統大選只剩70天，共和黨候選人川普在全美與關鍵搖擺州的支持度大幅落後，民調還顯示多數可能選民的投票意向已定，川普逆轉勝的難度極高。

依據真清晰政治網站（RealClearPolitics）綜合美國7項媒體、學術機構與網路民調的綜合數字，8月5日至27日之間，民主黨總統候選人希拉蕊的全美平均支持度為48.3%，川普（Donald Trump）為42.3%，希拉蕊領先6個百分點。

多項8月進行的民調同時顯示，川普在關鍵搖擺州，例如賓州、密西根州與維吉尼亞州等大幅落後，佛羅里達州、北卡羅來納州與俄亥俄州等落後幅度雖小，但選情不樂觀。

川普在拉丁裔、非裔與女性選民的支持度，遠低於希拉蕊，白種男性選民中的領先也縮水。資深共和黨人憂心，川普的競選結果將比馬侃（John McCain）與羅姆尼（Mitt Romney）在2008年與2012年的得票率還要低。

更嚴重的是，川普與共和黨聯邦參議員的衝突，可能拖垮多位尋求連任議員的選情，共和黨有可能失去參院多數席次，選後局勢猶如撞上冰山的鐵達尼號。

距離11月8日投票日只剩70天，川普有無逆轉勝的機會，美國輿論多認為不樂觀。

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）25日公布民調指出，希拉蕊的全美支持度除了首度過半，近9成的可能選民表示，投票意向已定。

奎尼匹克民調中心助理主任馬洛伊（Tim Malloy）表示，川普的錯誤舉措、搖擺不定與不斷失言，看來已超越希拉蕊欠缺可信度的問題。

美國選舉進入一對一階段，發展符合兩黨高層早前預期，神速在共和黨草根崛起的川普無法拓展票源，難在大選中與希拉蕊拚鬥，屆時川普與共和黨將兩敗俱傷，民主黨坐收戰果。

多數美國選民心意已決，但希拉蕊陣營仍不敢掉以輕心，9月28日在紐約州舉行的首場電視辯論，將是觀選重點。