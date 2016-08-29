民調：半數德國人反對梅克爾續任總理

2016-08-29 02:00

〔中央社〕1份民調今天顯示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）國內支持度下滑，50%德國人反對她在明年聯邦大選後擔任第4個任期的總理職務。

德國7月爆發一連串平民遭暴力攻擊事件，其中3起禍首是尋求庇護者，導致梅克爾的支持度減弱。伊斯蘭國（IS）宣稱當中有兩起是其所為。

爆發這些攻擊後，梅克爾對移民敞開門戶的政策引起反對聲浪。

路透社報導，民調機構Emnid為「週日畫報」（Bild am Sonntag）所做的民調發現，受訪的501人中，半數反對梅克爾在2017年的選舉後繼續在任，42%希望她留任。

週日畫報上次於去年11月針對此一議題從事民調時，45%民眾支持梅克爾做第4任，48%表示反對。