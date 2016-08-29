| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

加彭總統大選 反對派候選人宣稱勝選

2016-08-29  01:04

〔中央社〕非洲中西部國家加彭共和國反對派總統候選人平恩（John Ping）今天表示，他已在昨天舉行的大選擊敗57歲現任總統阿里．彭戈（Ali Bongo），當選總統。

官方計票結果預定30日公布，當局禁止候選人在那之前宣布選舉結果。

阿里．彭戈是前總統彭戈（Omar Bongo）的兒子。彭戈自1967年當選總統直到2009年過世為止，在位長達42年之久。

阿里．彭戈於2009年接掌大位後，一直希望擺脫父親的餘蔭，勵精圖治，寄望倚靠自身努力贏得人民愛戴。

此次大選，阿里．彭戈最強勁對手是73歲、前任非洲聯盟（AU）委員會主席平恩（Jean Ping）。平恩的父親來自中國大陸溫州，母親則為加彭人，他本人出生於加彭。

平恩是前總統彭戈最信賴的左右手，也是1名出色的外交官。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：加彭總統大選 反對派候選人宣稱勝選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.