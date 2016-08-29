加彭總統大選 反對派候選人宣稱勝選
2016-08-29 01:04
〔中央社〕非洲中西部國家加彭共和國反對派總統候選人平恩（John Ping）今天表示，他已在昨天舉行的大選擊敗57歲現任總統阿里．彭戈（Ali Bongo），當選總統。
官方計票結果預定30日公布，當局禁止候選人在那之前宣布選舉結果。
阿里．彭戈是前總統彭戈（Omar Bongo）的兒子。彭戈自1967年當選總統直到2009年過世為止，在位長達42年之久。
阿里．彭戈於2009年接掌大位後，一直希望擺脫父親的餘蔭，勵精圖治，寄望倚靠自身努力贏得人民愛戴。
此次大選，阿里．彭戈最強勁對手是73歲、前任非洲聯盟（AU）委員會主席平恩（Jean Ping）。平恩的父親來自中國大陸溫州，母親則為加彭人，他本人出生於加彭。
平恩是前總統彭戈最信賴的左右手，也是1名出色的外交官。
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