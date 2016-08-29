12城市峰會 日陸韓文化部長會議達協議

2016-08-29 00:14

〔中央社〕日本、中國大陸和南韓文化部長今天一致認為，應配合2018年平昌冬奧會、2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會在三國相繼舉行，共同舉辦多種文化活動向世界宣傳東亞文化。

共同社報導，日中韓文化部長會議今天在南韓濟州島舉行，會中還正式決定明年11月在京都市召開三國12個城市的市長等參加的「東亞文化都市峰會」。

會上還通過了內容為借助奧運會等「向國際社會傳達日中韓共識」的濟州宣言。克服圍繞島根縣竹島（韓國稱獨島）和釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島，中國大陸稱釣魚島）以及慰安婦問題等政治對立，三國展現出推動擴大交流與加強合作的姿態。

有關文化活動，計畫相互派遣文化訪問團，舉辦學術研討會及日中韓人氣藝人同台演出等活動。還考慮在三國以外的地區舉行藝術活動。

出席會議的有日本文部科學相松野博一、中國大陸文化部副部長丁偉及南韓文化體育觀光部長官金鐘德。

松野在會後的記者會上強調：「在全球矚目的體育盛會上宣傳三國的文化具有重要意義。」

日本將參加在京都舉行的市長峰會的，有以前的文化部長會議中被選為「東亞文化都市」、有著集中開展交流項目實績的橫濱、新潟、奈良及此次選出的京都4市。中國大陸有泉州、青島等4市，南韓有光州、清州等4個城市參加。

日本的金澤被內定為明年的文化都市，如果峰會在2018年後也繼續舉辦，金澤將成為參加城市。

京都峰會上將就推進各藝術領域人才交流的方法進行討論，還將從東南亞及歐洲邀請積極開展文化活動的城市的市長等作為觀察員列席會議。

明年的日中韓文化部長會議將在市長峰會之前於京都市召開。