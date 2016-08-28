德國副總理：歐美自由貿易談判已破裂

2016-08-28 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕德國副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）透露，歐盟和美國的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判已經破裂。

綜合外媒報導，嘉布瑞爾日前接受德國第二電視台（ZDF）專訪，節目預計今日播出。嘉布瑞爾當時透露，歐盟和美國的跨大西洋貿易及投資夥伴協定的談判基本上已經破局，因為歐盟不願意妥協美國的要求，在過去3年14次的談判中，雙方遲遲無法就協議的27個章節達成共識。

嘉布瑞爾專訪中提到，歐盟現在應該先處理好英國脫歐的問題，如果其他國家紛紛效法，歐盟未來堪憂。

報導指出，歐盟理事會在2013年同意會員國和美國進行自由貿易協定的談判，希望藉此進入美國市場，增加經濟成長，當時歐盟理事會預估，若協定成功簽訂後，歐盟GDP有望增加0.5%至1%。