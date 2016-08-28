從《冰與火》到寶可夢 攝影師老媽為熟睡女Cosplay
2016-08-28 23:27
Joey在海底世界和Nimo、Dory一同嬉戲。（圖擷取自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕很多父母都喜歡花心思在小寶寶的打扮上，然而寶寶有時好動又不聽話，讓父母很難順利幫寶寶穿上衣服。美國一位攝影師就趁著小孩睡覺的時候，將她打扮成各式的角色拍照，引來網友熱烈討論。
據《哈芬登郵報》報導指出，美國洛杉磯的攝影師羅倫（Laura Izumikawa）前些陣子成為一位媽媽，她喜歡趁女兒Joey睡覺時，將她打扮成各式各樣的造型。這些造型從蘋果公司員工、壽司店老闆、電音奇才Skrillex、《精靈寶可夢》角色皮卡丘，到《冰與火之歌》角色瓊恩雪諾都有。
許多網友在看到羅倫為Joey的精心打扮後都大讚，有網友表示，「這些裝扮都超級酷，我真期待Joey在萬聖節變裝派對上的打扮...」、「這些打扮真是既有創意又有喜感！」也有網友認為Joey能熟睡到完全沒發現媽媽正在幫她打扮，相當不簡單。
Joey被打扮成《七龍珠》的孫悟空。（圖擷取自Instagram）
Joey被打扮成瓊恩雪諾。（圖擷取自Instagram）
Joey被打扮成Skrillex。（圖擷取自Instagram）
Joey被打扮成皮卡丘。（圖擷取自Instagram）
Joey被打扮成蘋果公司的員工。（圖擷取自Instagram）
羅倫抱著剛出生的Joey。（圖擷取自Instagram）
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