誠實的謝禮！ 泰國遊民撿錢包翻轉人生
2016-08-28 23:39
〔即時新聞／綜合報導〕日前一名泰國無業遊民在街上發現一個內有2萬元泰銖（約台幣1萬9112元）的名牌皮夾，雖然這名叫瓦勒普（Waralop）的遊民困苦到連下一餐都不知道在哪，卻還是把皮夾送往當地警察局聯繫失主來認領，沒想到他拾金不昧的舉動，讓他的人生就此翻轉。
綜合媒體報導，這位撿到錢包的44歲遊民瓦勒普（Waralop）數了一下皮夾中的鈔票，居然高達2萬泰銖，儘管三餐不濟的瓦勒普身上只有少少的9泰銖（約台幣8元），仍把皮夾送往當地警察局，失主到達現場後，對於瓦勒普的誠實既驚訝又感動。
30歲的皮夾失主彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）是一名工廠老闆，他在警局內當場贈與瓦勒普2000泰銖（約新台幣1911元），並提供免費住宿及一份月薪一萬多泰銖的工作給瓦勒普，讚賞他的誠實。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 別再笑台灣人喪屍！日本人遇到「乘龍」一樣瘋...
- 不讓中國獨大 日將援非300億美元
- 孟加拉警方 擊斃咖啡廳恐攻案主謀
- 愛心無國界！自閉男孩獲2萬封生日卡 比英國女王多
- 12城市峰會 日陸韓文化部長會議達協議
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 喜凱亞渡假村 一次法拍271戶
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
- 大師兄「打賞」55萬 蘇澳海事回禮了
- 貓收藏 貓的女兒節
- 歡喜憶兒時 老農協助盡心力
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 糞便潛血 小心大腸有病灶
- 今年退票恐破千億 7年來最高
- 皇家牛棚紀錄 起點句點都很台
- 繼北投公園後！ 「暴鯉龍」讓這裡擠滿抓寶人潮
- 周杰倫變身葫蘆娃 而他們也曾經扮過...
- 審計部預警 台中歌劇院恐年虧損1.5億
- 拓路圍籬冒出枝葉 騎士心驚
- 中職》道歉野球逆轉勝 林智勝：失誤掉分很懊惱
- 苗縣五福廟「拿供品」 約 30秒拿光
- 涉賄700萬包庇電玩// 高市三民二分局長收押
- 止咳藥水惹禍 8旬翁差點猝死
- 洛基會生氣～ 肯伊公開展覽泰勒絲的裸體蠟像
- 歌劇院旁停車格取消 住戶憂更塞車
- 〈婚姻幸福學〉毒舌酸諷 婚姻告急
- 餓男「凍未條」 跑到姐妹花家中偷吃被逮
- 快樂家族海釣 女友被通緝變調
- 路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士
- 轉型正義工程》學者籲建構歷史衝突地點資料庫
- 藝人路斯明弟弟 抓寶搞成擄鴿勒贖
- 西湖文旦量減價揚 警民合力護柚
- 登山界傳奇 古道學者楊南郡走了
- 行李箱會自己秤重 獲日發明展金獎
- 台灣缺紫色 謝里法妙答小說取名
- 不怕手機沒電 大安森林公園路燈設充電座
- 上任100天談施政》新南向 蔡：依循市場法則
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 毒犯遍尋「空氣何太太」 不聽勸襲警
- 總統教育獎得主 祖父母節思念亡嬤
- 麻豆文旦節開幕 大柚燈「亮」相
- 疑爭風吃醋遭圍毆 男子性命垂危急救中
- 準政委唐鳳 自曝性別欄填「無」
- 演心機女偷師「她」 袁詠琳慘遭PTT黑特
- 一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：誠實的謝禮！ 泰國遊民撿錢包翻轉人生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分