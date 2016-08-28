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誠實的謝禮！ 泰國遊民撿錢包翻轉人生

2016-08-28  23:39

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名泰國無業遊民在街上發現一個內有2萬元泰銖（約台幣1萬9112元）的名牌皮夾，雖然這名叫瓦勒普（Waralop）的遊民困苦到連下一餐都不知道在哪，卻還是把皮夾送往當地警察局聯繫失主來認領，沒想到他拾金不昧的舉動，讓他的人生就此翻轉。

綜合媒體報導，這位撿到錢包的44歲遊民瓦勒普（Waralop）數了一下皮夾中的鈔票，居然高達2萬泰銖，儘管三餐不濟的瓦勒普身上只有少少的9泰銖（約台幣8元），仍把皮夾送往當地警察局，失主到達現場後，對於瓦勒普的誠實既驚訝又感動。

30歲的皮夾失主彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）是一名工廠老闆，他在警局內當場贈與瓦勒普2000泰銖（約新台幣1911元），並提供免費住宿及一份月薪一萬多泰銖的工作給瓦勒普，讚賞他的誠實。

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  • 30歲的皮夾失主彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）很驚訝錢包內的東西一樣都沒少，在警局內當場贈與瓦勒普2000泰銖（約新台幣1911元），還給了他一份工作。（圖擷自Sandakoo臉書帳號）

    30歲的皮夾失主彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）很驚訝錢包內的東西一樣都沒少，在警局內當場贈與瓦勒普2000泰銖（約新台幣1911元），還給了他一份工作。（圖擷自Sandakoo臉書帳號）

  • 彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）提供撿到錢包的瓦勒普（Waralop）免費住宿，並安排一份月薪一萬多泰銖的工作給瓦勒普，讚賞他的誠實。（圖擷自Sandakoo臉書帳號）

    彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）提供撿到錢包的瓦勒普（Waralop）免費住宿，並安排一份月薪一萬多泰銖的工作給瓦勒普，讚賞他的誠實。（圖擷自Sandakoo臉書帳號）

  • 彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）提供撿到錢包的瓦勒普（Waralop）免費住宿，並安排一份月薪一萬多泰銖的工作給瓦勒普，讚賞他的誠實。（圖擷自Sandakoo臉書帳號）

    彭可安果斯（Niity Pongkriangyos）提供撿到錢包的瓦勒普（Waralop）免費住宿，並安排一份月薪一萬多泰銖的工作給瓦勒普，讚賞他的誠實。（圖擷自Sandakoo臉書帳號）

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相關關鍵字： 拾金不昧 泰國 無業遊民 誠實 遺失皮夾
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