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疑爭風吃醋遭圍毆 男子重度昏迷送醫急救
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烏茲別克總統因病住院 細節不明

2016-08-28  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克政府今日發布聲明指出，現年78歲的總統卡里莫夫（Islam Karimov）目前住院治療中，但沒有透露細節。

綜合外媒報導，烏茲別克政府今日在官方報紙刊登聲明，稱卡里莫夫總統因病住院，醫院預估需要長時間治療，但聲明並沒有透露其他細節，例如住院原因、治療方式等。

卡里莫夫先前就有健康問題，包含心臟病及呼吸系統方面等疾病，但當局從未針對卡里莫夫健康狀況發表相關聲明，此外報導提到，昨日就有消息指出卡里莫夫已經重病好幾天，但此消息並未獲得官方證實。

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  • 烏茲別克政府今日發布聲明指出，現年78歲的總統卡里莫夫目前住院治療中。（路透）

    烏茲別克政府今日發布聲明指出，現年78歲的總統卡里莫夫目前住院治療中。（路透）

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