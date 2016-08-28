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愛心無國界！自閉男孩獲2萬封生日卡 比英國女王多

英國一名罹患自閉症的男孩收到來自全球的生日賀卡，初步估計約2萬封。（圖擷取自《每日郵報》）

2016-08-28  22:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名罹患自閉症的男孩昨天生日，但男孩母親擔心孩子沒有收到生日卡片，會相當沮喪，透過臉書和網友分享擔憂，不料男孩竟收到來自全球的生日賀卡，初步估計約2萬封，比英國女王的生日賀卡還多，讓這名母親非常感動。

根據《每日郵報》報導，罹患自閉症的英國少年瓊斯（Ollie Jones）沒有太多朋友，先前自製2張給自己的生日卡片，此舉讓現年49歲的母親凱倫（Karen）感到相當難過，透過臉書和網友分享這段故事，不料從週四起，陸續收到來自全球各地網友的生日賀卡，其中還有遠自沙烏地阿拉伯寄來，初步估計約2萬封，此外不少網友甚至打電話至凱倫家鼓勵他們，這些溫暖的舉動，讓母子2人相當感動。

凱倫表示，「我的兒子沒有朋友，因為他的自閉症，當我看到他作卡片時，感到難過，心想也許可以嘗試給他額外的卡片，所以就透過臉書，請求網友寄賀卡給我的兒子」，此外凱倫指出，這些賀卡鼓舞了瓊斯。

報導指出，英國女王伊莉莎白二世每年的生日賀卡約1萬7000封。

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  • 英國少年瓊斯收到約2萬封生日賀卡，讓母子2人相當感動。（圖擷取自《每日郵報》）

    英國少年瓊斯收到約2萬封生日賀卡，讓母子2人相當感動。（圖擷取自《每日郵報》）

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