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疑爭風吃醋遭圍毆 男子性命垂危急救中
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繼布基尼後 法極右派想禁「十字架」服飾

2016-08-28  21:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國最高行政法院日前撤銷針對伊斯蘭泳裝「布基尼」（Burkini）禁令案，裁定中止禁令執行。不過又傳出，極右派政黨民族陣線想要禁止在公開場合配戴所有具宗教意義的服飾，包括十字架、罩袍及猶太小圓帽。

根據《中央社》報導，民族陣線副主席菲里波（Florian Philippot）接受RMC／BFMTV電視台訪問時表示，他希望能夠擴大禁止在所有公共場合穿戴具明顯宗教象徵的服飾，包括明顯的十字架、猶太小圓帽等等。

類似想法並非首次出現，民族陣線主席瑪琳雷朋（Marine Le Pen）早在2012年就提出過，不過當時她的內容並未提到「十字架」。

基督教民主黨（PCD）主席布坦（Christine Boutin）就曾批評，政教分離應該是讓國家、教會各自保有獨立性，而非把宗教象徵完全從街頭抹去。

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  • 菲里波表示，希望能夠禁止在公開場合穿戴任何具明顯宗教象徵的服飾，包括十字架。（法新社）

    菲里波表示，希望能夠禁止在公開場合穿戴任何具明顯宗教象徵的服飾，包括十字架。（法新社）

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