北京商場天橋坍塌 4受困傷者獲救送醫

中國北京一間商場的天橋，今日下午突然坍塌，造成4人受傷。（圖擷取自「京華時報微博」）

2016-08-28 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一間商場的天橋，今日下午突然坍塌，導致天橋下4位路人一度被壓住，不久後遭趕赴現場的警消人員救出，隨後緊急送醫治療，受傷民眾並無生命危險。

綜合中國媒體報導，今日下午4點多，北京北五環的「紅星美凱龍建材城」附近的天橋突然坍塌，4名路過的民眾不幸遭壓住，隨後大批警消緊急趕赴現場，順利救出受困民眾，送醫後並無大礙。

一位張姓目擊者指出，天橋坍塌後，很多人在旁圍觀，圍觀的民眾說，平時有很多外送人員或是快遞人員在橋下休息，當時她就看到一位快遞人員從橋下逃出。

中國網友見狀後，透過微博表示，「豆腐渣工程，必須嚴查」、「太陽太大，晒垮的」、「總有些爛工程」、「真TMD豆腐渣」等。