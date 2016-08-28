荷蘭也有川普 右翼黨魁稱要「去伊斯蘭化」

向有「荷蘭川普」之稱的極右翼政黨荷蘭自由黨（PVV）黨魁威爾德斯（Geert Wilders）昨（27）日發表了一項宣言，他表示他們勝選便要推行「去伊斯蘭化」運動。（路透）

2016-08-28 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕有「荷蘭川普」之稱的極右翼政黨荷蘭自由黨（PVV）黨魁威爾德斯（Geert Wilders）昨（27）日發表了一項宣言，他表示如果他們能在明年3月的荷蘭國會大選成為多數黨的話，他們將要推行「去伊斯蘭化」運動，這項政策將會使穆斯林在荷蘭寸步難行。

綜合媒體報導，威爾德斯公布了這項「去伊斯蘭化」運動的細節，其中包括關閉所有清真寺、禁可蘭經、穆斯林婦女不得在公開場合戴頭巾等等，他更揚言要關閉荷蘭邊境，不再接受穆斯林難民，並且禁止所有曾經打過敘利亞內戰的聖戰士進入荷蘭領土。

威爾德斯還表示要跟隨英國的腳步，舉辦一場荷蘭脫歐公投，並且拿出更多資金在警力以及國防上，他宣稱只要自由黨能成為多數黨，他將會把所有資金投入在「荷蘭人」上，讓「荷蘭重新屬於我們自己」。

威爾德斯過去就曾支持過川普，曾表示希望川普能成為美國總統，也曾在英國脫歐成功時表示慶賀，更曾經將可蘭經拿來與希特勒的「我的奮鬥」相比。