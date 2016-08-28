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疑爭風吃醋遭圍毆 男子性命垂危急救中
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小屁孩闖牛棚肘擊牛隻 馬上付出慘痛代價...

2016-08-28  20:14

〔即時新聞／綜合報導〕許多小孩常因為心智年齡過低，做出一些愚蠢舉動，並為此付出代價。最近美國一位小男孩就因為主動肘擊牛隻，馬上被牛反擊，付出慘痛代價。

綜合外媒報導，一段來自美國的訪問影片最近在網路上爆紅，然而影片中引人注意的並非訪問內容和受訪者，而是背後牛棚正在上演的一切。影片可見一個白目小男孩自作聰明地走進牛棚、靠進牛群，他先是用手掌用力拍打一隻牛，之後更用右手手肘開始攻擊牛隻。

然而牛隻們也並非好惹的，在白目男孩不停的攻擊後，牛群中的兩隻牛開始進行反擊，牠們有默契地靠攏，將原先在牠們中間的小孩夾得越來越緊。在兩隻牛不停擠壓下，小男孩只能將全身癱開，才不致於被壓受傷。最後一旁的工作人員終於發現被牛隻夾住的小男孩，並走過來將小男孩拉出，才讓他因此脫困。

這段充分展現現世報的影片在網路上引來討論，許多網友看完都認為小男孩是自作自受。有網友表示，「在我笑翻的同時，希望這個小屁孩能學到教訓...」、「這些牛真聰明，懂得對付那個小惡霸！」

相關影片請見：

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  • 受訪者背後正在上演小屁孩和牛隻的鬥爭。（圖擷取自YouTube）

    受訪者背後正在上演小屁孩和牛隻的鬥爭。（圖擷取自YouTube）

  • 小屁孩用手肘擊牛隻。（圖擷取自YouTube）

    小屁孩用手肘擊牛隻。（圖擷取自YouTube）

  • 小屁孩被兩隻牛左右夾攻。（圖擷取自YouTube）

    小屁孩被兩隻牛左右夾攻。（圖擷取自YouTube）

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