小屁孩闖牛棚肘擊牛隻 馬上付出慘痛代價...

2016-08-28 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕許多小孩常因為心智年齡過低，做出一些愚蠢舉動，並為此付出代價。最近美國一位小男孩就因為主動肘擊牛隻，馬上被牛反擊，付出慘痛代價。

綜合外媒報導，一段來自美國的訪問影片最近在網路上爆紅，然而影片中引人注意的並非訪問內容和受訪者，而是背後牛棚正在上演的一切。影片可見一個白目小男孩自作聰明地走進牛棚、靠進牛群，他先是用手掌用力拍打一隻牛，之後更用右手手肘開始攻擊牛隻。

然而牛隻們也並非好惹的，在白目男孩不停的攻擊後，牛群中的兩隻牛開始進行反擊，牠們有默契地靠攏，將原先在牠們中間的小孩夾得越來越緊。在兩隻牛不停擠壓下，小男孩只能將全身癱開，才不致於被壓受傷。最後一旁的工作人員終於發現被牛隻夾住的小男孩，並走過來將小男孩拉出，才讓他因此脫困。

這段充分展現現世報的影片在網路上引來討論，許多網友看完都認為小男孩是自作自受。有網友表示，「在我笑翻的同時，希望這個小屁孩能學到教訓...」、「這些牛真聰明，懂得對付那個小惡霸！」

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