新加坡茲卡病毒蔓延 單日新增40例本土感染
2016-08-28 20:06
〔即時新聞／綜合報導〕新加坡當局昨（27）日證實境內出現了第一起茲卡病毒本土傳染病例，今（28）日又再新增40例茲卡病毒本土傳染病例，目前確診的本土茲卡病例為41人，當局並證實茲卡病毒的境內傳染情況已經發生，目前已針對阿裕尼灣（Aljunied Crescent）、沈氏通道（Sims Drive）地區加強相關滅蚊工作。
綜合外媒報導，新加坡衛生部和國家環境局今日發布聲明，通報新增40起境內感染的茲卡病例，包含27日通報的首例茲卡本土病例，目前41名茲卡本土確診患者都來自於阿裕尼灣及沈氏通道周遭郊區；由於病患最近並未曾前往受茲卡病毒影響區域，當局證實新加坡境內傳染茲卡病毒的情況已經發生。
當局指出，目前茲卡的本土傳染病例仍限於該區域當中，27日起已經開始加強相關地區的滅蚊工作；新加坡27日通報的首例茲卡本土傳染確診病例，患者是1名在新加坡工作的47歲馬來西亞籍婦女；28日通報的病例當中，則有36人為在同一處建築工地工作的外籍勞工。目前確診的41例當中，已有34人完全康復，另外7人則還有症狀，仍在醫院隔離觀察。
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Localised Community Spread Of Zika Virus Infection With More Cases Confirmed
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