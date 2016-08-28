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闖前女友家割內衣褲 醋男被判入獄30個月

2016-08-28  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子發現前女友結交新歡後，感到相當不滿，偷偷潛入前女友家中，割破女子的內衣褲、偷走護照及價值3000英鎊（約台幣12萬8100元）的物品，遭法院判需入獄30個月。

根據《鏡報》報導，現年29歲的英國男子巴勒特（Grant Barratt）和交往11年的女友分手後，發現前女友結交新歡，竟然醋性大發，偷偷跑進對方家中，偷走現金及2台電視機，總共價值3000英鎊，此外還偷走前女友護照、及剪破她的內衣褲，甚至傳訊息揚言要燒毀她的汽車等，女子也不甘示弱回擊，向巴勒特提告。

英國北部城市里茲（Leeds）的法院最近做出判決，巴勒特需入獄30個月；法官指出，巴勒特需要替前女友受到的痛苦付出代價。

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  • 英國一名男子發現前女友結交新歡後，偷偷潛入前女友家中，割破女子的內衣褲，遭法院判需入獄30個月。（圖擷取自《鏡報》）

    英國一名男子發現前女友結交新歡後，偷偷潛入前女友家中，割破女子的內衣褲，遭法院判需入獄30個月。（圖擷取自《鏡報》）

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