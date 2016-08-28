川普再發狂言 上任「一小時內」驅逐所有非法移民

2016-08-28 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再度放話，只要他成功當選美國總統，他要在上任後的「一小時內」驅逐所有非法移民，而且說到做到。

根據《華盛頓時報》（The Washington Post）報導，川普在愛阿華州狄蒙（Des Moines）的一場造勢活動中表示，只要他上任，他會堅持按照法律，驅逐美國境內1100萬的非法移民，並順便抨擊希拉蕊，表示投給川普，就是投給法治國家，投給希拉蕊，就是投給開放邊界。

而日前川普曾表示要提出一個「非常公正」的方案，來處理美國境內的無證件移民；但是如今這個「非常公正」的方案出爐了，居然還是要蓋牆！他表示他會造一面邊界牆，並在邊界設置全國電子查證系統，讓非法移民無法偷偷入境並申請福利津貼，他還提到要開發一種出入境追蹤系統，以便快速驅離簽證逾期者。

據報導，川普希望以這樣的方法吸引拉美裔或非裔選民的支持，他提到這些公民需要的是一個安全的邊界，一個合法，無毒品的社區。

川普近日新聞不斷，日前想要藉NBA球星韋德（Dwyane Wade）的表妹被槍殺一事大做文章，卻連名字都拼錯讓眾人氣炸；他的競選團隊則是剪接了一支影片表示饒舌歌手「冰塊酷巴」（Ice Cube）也支持川普，卻遭本人狠打臉表示絕會不支持川普這樣的混蛋。