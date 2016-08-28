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疑爭風吃醋遭圍毆 男子性命垂危急救中
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男子胸口刺「手術疤痕」 網友：是最深的愛！

2016-08-28  20:38

〔即時新聞／綜合報導〕許多人想刺青的目的都不同，也有人身上的刺青別具意義。中國成都一名父親想刺青的理由更是不同於其他人，他竟想在自己的胸口上刺上不怎麼好看的「手術疤痕」！

《鳳凰網》報導，這名父親透過微信和刺青店師傅討論，他有一個2歲的兒子剛做完心臟手術，因擔心兒子手術後胸口留疤，雖然他現在年紀小還不懂，但長大後很可能因此感到自卑，於是打算也刺一個和疤痕同樣的刺青在自己的胸口。刺青店師傅也表示盡量刺的一模一樣，並依照該父親給的圖片完成刺青。

事後刺青店也將刺青完成的照片及當時在微信上交談的截圖發布到微博，有媒體想採訪這位父親，該名父親則表示「這只是件很平淡的事情，目的只希望陪著孩子能更好的成長」，並拒絕採訪。貼文引來許多網友點讚，網友們也紛紛動人表示：「這不是疤，是最深的愛」。

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  • 中國成都一名父親在胸口刺上和兒子一模一樣的疤痕。（圖擷取自網易）

    中國成都一名父親在胸口刺上和兒子一模一樣的疤痕。（圖擷取自網易）

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