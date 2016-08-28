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疑爭風吃醋遭圍毆 男子性命垂危急救中
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菲國第2階段掃毒將登場 杜特蒂：沒義務保護壞人

2016-08-28  22:05

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統府官員今天（28日）表示，第1階段的掃毒行動成功結束，緊接著第2階段的掃毒行動即將展開。血腥的掃毒行動雖然引發人權組織關注，不過菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表明，他並沒有保護壞人的義務，掃毒行動不會停止。

綜合媒體報導，菲總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在國營廣播電台表示，第1階段掃毒行動成功，政府調查人員也在著手進行政府官員的涉毒名單，之後等證據搜備齊全，將會正式提出控告。掃毒行動也已準備進入第2階段，安達那說：「總統正在努力兌現選前向人民承諾的政見」，第2階段掃毒細節將由總統杜特蒂親自宣布。

安達那也於今針對《紐約時報》一幅漫畫做出回應，該漫畫描繪杜特蒂用武器瞄準男人頭頂的一顆遭蟲蛀的蘋果，男子表情非常害怕，顯示掃毒行動已讓菲律賓瀰漫一股恐慌。

安達那於官方網站表示：「雖然總統手段激烈是事實，但毒品問題已經嚴重威脅到國家安全，也涉及公共衛生的問題。」並稱杜特蒂這些行動讓菲律賓人感到更安全，讓人們成為更好且愛國的菲律賓公民。

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  • 菲律賓總統對於人權組織關注掃毒行動過血腥的言論表示，他並沒有保護壞人的義務，掃毒行動不會停止。（美聯社）

    菲律賓總統對於人權組織關注掃毒行動過血腥的言論表示，他並沒有保護壞人的義務，掃毒行動不會停止。（美聯社）

  • 菲律賓警方在馬尼拉公路上進行掃毒行動。（法新社）

    菲律賓警方在馬尼拉公路上進行掃毒行動。（法新社）

  • 紐約時報一則社論漫畫描繪菲律賓總統用武器瞄準男人頭頂的遭蟲蛀的蘋果，顯示掃毒行動已讓菲律賓瀰漫一股恐慌。（圖擷自《紐約時報》）

    紐約時報一則社論漫畫描繪菲律賓總統用武器瞄準男人頭頂的遭蟲蛀的蘋果，顯示掃毒行動已讓菲律賓瀰漫一股恐慌。（圖擷自《紐約時報》）

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