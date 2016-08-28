菲國第2階段掃毒將登場 杜特蒂：沒義務保護壞人

2016-08-28 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統府官員今天（28日）表示，第1階段的掃毒行動成功結束，緊接著第2階段的掃毒行動即將展開。血腥的掃毒行動雖然引發人權組織關注，不過菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表明，他並沒有保護壞人的義務，掃毒行動不會停止。

綜合媒體報導，菲總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在國營廣播電台表示，第1階段掃毒行動成功，政府調查人員也在著手進行政府官員的涉毒名單，之後等證據搜備齊全，將會正式提出控告。掃毒行動也已準備進入第2階段，安達那說：「總統正在努力兌現選前向人民承諾的政見」，第2階段掃毒細節將由總統杜特蒂親自宣布。

安達那也於今針對《紐約時報》一幅漫畫做出回應，該漫畫描繪杜特蒂用武器瞄準男人頭頂的一顆遭蟲蛀的蘋果，男子表情非常害怕，顯示掃毒行動已讓菲律賓瀰漫一股恐慌。

安達那於官方網站表示：「雖然總統手段激烈是事實，但毒品問題已經嚴重威脅到國家安全，也涉及公共衛生的問題。」並稱杜特蒂這些行動讓菲律賓人感到更安全，讓人們成為更好且愛國的菲律賓公民。