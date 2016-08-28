協助強震賑災 義國博物館捐1日門票所得

義大利文化部長基尼指出，義大利的公立博物館將捐出1天的門票所得，用於災後重建，希望民眾今日前往博物館參觀。（美聯社）

2016-08-28 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部日前發生芮氏規模6.2強震，釀成嚴重災情，至今已經造成291人罹難、將近400人受傷。義大利文化部長基尼（Dario Franceschini）指出，義大利的公立博物館將捐出週日1天的門票所得，用於災後重建，期盼民眾今日前往博物館參觀。

根據《BBC》報導，義大利強震重創阿庫莫利（Accumoli）、阿馬特里切（Amatrice）、佩斯卡拉（Pescara del Tronto）等3座古鎮，幾乎遭夷為平地，此外義大利293處重點文化遺址也受到地震影響，許多教堂因此倒塌。

報導指出，義大利公立博物館決定捐出今日的門票所得，作為災後重建資金；義大利文化部長基尼表示，希望義大利人今日可以出門參觀博物館或是考古遺址，作為具體團結力量的展現。