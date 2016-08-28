| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

塞翁失馬焉知非福 老翁中風康復後竟突然會…

2016-08-28  18:23

〔即時新聞／綜合報導〕很多老年人因為身體狀況不佳，一旦中風過後就容易一蹶不振。然而威爾斯一位老翁在中風康復後，竟發現自己突然會彈鋼琴了。

據《鏡報》報導指出，威爾斯斯溫西（Swansea）78歲的老先生凱樂威（Roy Calloway）心臟狀況一直不佳，20年前就裝上了心臟支架，前陣子他還中風了。然而在中風康復後，凱樂威卻意外發現自己可以坐在鋼琴前面，彈上一陣子的鋼琴，但他在重風前完全沒有這樣的技能，一生中更從未學習過任何樂器。

凱樂威會發現全新的技能，是因為他從一位過世的朋友那裡拿到一台鋼琴。當他一坐到鋼琴前面，心中就出現一股想嘗試彈琴的衝動，結果也順利彈奏出歌曲，讓過世朋友的兒子聽到後大吃一驚。

在得知自己會彈鋼琴後，凱樂威將朋友的鋼琴換成一台電子琴，因為他認為電子琴更可愛，且聲音更優美。雖然凱樂威後來再也沒有發現自己有其他新技能，但他認為會彈鋼琴，對他而言就已經足夠了。

廣告
  • 威爾斯78歲老翁在中風康復後，意外發現自己會彈鋼琴了。（圖擷取自《鏡報》）

    威爾斯78歲老翁在中風康復後，意外發現自己會彈鋼琴了。（圖擷取自《鏡報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中風 老翁 鋼琴 音樂
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：塞翁失馬焉知非福 老翁中風康復後竟突然會…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.