塞翁失馬焉知非福 老翁中風康復後竟突然會…

2016-08-28 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕很多老年人因為身體狀況不佳，一旦中風過後就容易一蹶不振。然而威爾斯一位老翁在中風康復後，竟發現自己突然會彈鋼琴了。

據《鏡報》報導指出，威爾斯斯溫西（Swansea）78歲的老先生凱樂威（Roy Calloway）心臟狀況一直不佳，20年前就裝上了心臟支架，前陣子他還中風了。然而在中風康復後，凱樂威卻意外發現自己可以坐在鋼琴前面，彈上一陣子的鋼琴，但他在重風前完全沒有這樣的技能，一生中更從未學習過任何樂器。

凱樂威會發現全新的技能，是因為他從一位過世的朋友那裡拿到一台鋼琴。當他一坐到鋼琴前面，心中就出現一股想嘗試彈琴的衝動，結果也順利彈奏出歌曲，讓過世朋友的兒子聽到後大吃一驚。

在得知自己會彈鋼琴後，凱樂威將朋友的鋼琴換成一台電子琴，因為他認為電子琴更可愛，且聲音更優美。雖然凱樂威後來再也沒有發現自己有其他新技能，但他認為會彈鋼琴，對他而言就已經足夠了。