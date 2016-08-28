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香港9/4選舉 中國統戰部上門逼投親中派

2016-08-28  17:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉於於9月4日登場，有香港民眾爆料，中國統戰部已拿著配票指引，找上港人在中國的親戚，利誘對方說服在港親人投票給建制派（親中派），由於統戰部掌握詳細個資，即使不受利誘，也可能因壓力屈服。

綜合香港《蘋果日報》、《立場新聞》報導，一名港人陳姓男子今天（28日）向媒體指出，其岳父母上週回中國探親時，對方透露有統戰部官員手持其岳父母的詳細個資，表示香港政治環境紛亂，希望其岳父母能替香港選出會做事的人。

陳男表示，統戰部官員還拿了一份此次選舉的配票名單，獲「推薦」的候選人全是建制派，或是中國駐香港聯絡辦公室所「加持」的人。

陳男說，統戰部官員也提出以禮物換票，要求其岳父母投票時，在投票所拍照後傳給中國親戚，讓對方憑證換禮物。

香港大學法律副教授戴耀廷指出，這是中國政府介入香港選舉的有力證據，痛批中共干預選舉。浸會大學新聞系講師呂秉權認為，這次統戰部詳列配票安排，做法比以往更肆無忌憚。

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  • 圖為香港選舉造勢活動。（資料照，法新社）

    圖為香港選舉造勢活動。（資料照，法新社）

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