英國王室繼承 54％民眾盼威廉登基
2016-08-28 16:27
〔編譯陳正健／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世已經高齡90歲，王室繼承問題備受矚目。根據市場研究公司「Opinium」的民調，英國多達54%的民眾認為，比起第一順位的王儲查爾斯王子，威廉王子更適合繼任王位。
「Opinium」市調公司針對2,000名成年人進行調查，時間在本月12至16日之間，其中一個民調問題是「您偏好誰繼任英國王位？」民調指出，54%的英國民眾矚意威廉王子隔代接任王位。相較之下，支持查爾斯登基的只有25%。另有21%的民眾表示不確定選擇何者。
此外，查爾斯王子也更受女性歡迎。60%的英國女性支持威廉跳過查爾斯隔代登基，而男性則有47%如此認為。
至於王室存廢，66%的民眾認為，王室在現代英國社會仍應居一席之地；約有55%的民眾仍以王室為榮；66%的民眾支持維持君主制，而非改成共和制。
不過，「Opinium」市調公司人員克勞奇（James Crouch）指出，在未來幾年內，可能會有對於王室存廢的嚴肅辯論，儘管現在仍有3分之2的人贊成君主制，但不保證會持續下去。
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