吳新興訪薩爾瓦多 中美洲僑社：堅定支持中華民國台灣

2016-08-28 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕僑務委員會委員長吳新興今（28）日表示，中美洲地區傳統僑社，認同中華民國民主政治政黨輪替的發展，在中美洲華僑大會時，僑社也發表「聯合聲明」，強調「我等將秉持僑界的先賢傳統，堅定支持中華民國台灣」。

《中央社》報導，在駐薩爾瓦多共和國大使李新穎的陪同下，吳新興出席「中美洲暨巴拿馬6國中華總會、華僑總會聯合會第51屆年會暨第44次懇親大會」，分別與台灣商會、中華商會，以及中文學校校長、教師進行座談。

僑委會也在今日發布新聞稿指出，中美洲地區傳統僑社，認同中華民國民主政治政黨輪替的發展，大會於27日無異議通過「上總統致敬電」，並發表「聯合聲明」表示，當國家有需要時一定會挺身而出，成為最堅強的後盾，並強調「我等將秉持僑界的先賢傳統，堅定支持中華民國台灣」。

台商及僑胞也於會中反映，在政府全力關注「新南向政策」的時刻，台灣的外交重鎮，中美洲各國也需要國內投資、資金融貸，以及農業科技各方面協助，藉此鞏固台灣在當地的邦誼。

中美洲地區台商也呼籲，台灣的年輕朋友放開腳步前往中南美洲，尋找人生工作與事業發展的新機會，也期盼僑委會能夠推薦華文教師前往當地教學，並對僑委會長年提供教科書及師資培訓表示感謝。