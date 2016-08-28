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小倉鼠手傷纏紗布 美國網友心疼

一位美國網友在社群論壇《Reddit》上放了一張小倉鼠手纏紗布的照片。（圖擷自《Reddit》）

2016-08-28  16:30

〔即時新聞／綜合報導〕一位美國網友在社群論壇《Reddit》上放了一張小倉鼠手纏紗布的照片，並低聲祈禱「小兄弟一切都會好起來的」，由於倉鼠的萌樣實在太讓人憐惜，許多當地網友都忍不住留言為牠加油打氣。

從照片中可以看到，灰褐色的小倉鼠右手包紮了層層紗布，顯得相當無助，但仍然安心地靠在主人的手上。其他網友紛紛眼冒愛心，直呼主人好有愛，還有人表示這是他這些日子以來看過最美好的一幕。

某位網友則回想起自己在獸醫診所工作的經驗，透露其實很多人都願意為小小的動物付出許多，例如有位女士就花了2000美元（約新台幣6萬3600元）救活一隻年老的倉鼠，因為那是她和老公的回憶。這讓美國網友不禁感嘆，如果人與人之間也能這樣對待彼此，那麼世界就不會有那麼多紛爭了。

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