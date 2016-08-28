消費NBA球星魏德過世親人 川普又挨罵了...
2016-08-28 16:02
川普因消費魏德過世的親人遭外界砲轟。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國槍枝氾濫問題嚴重，就連NBA公牛隊球星魏德（Dwyane Wade）都間接受到影響。他的表妹妮卡（Nykea Aldridge）在芝加哥街頭遭流彈誤殺，讓他痛斥「夠了，真的夠了！」而近來民調有下滑趨勢的川普，似乎想藉這個議題拉抬自己的聲勢，沒想到他的發言又被砲轟是在消費魏德，形象再度受挫。
川普在推特上寫到，「魏德的表妹妮卡和小孩走在芝加哥的路上被槍殺，這就如同我所說的，非裔美國人將會投給川普！」而他一開始還拼錯了魏德的名字，後來趕緊刪文修正。
他又再度發文說，「我對魏德和他的家庭失去妮卡表達哀悼之意，我會思念他們並為之祈禱。」但上述的發言讓川普遭各界批評，好萊塢演員唐奇鐸（Don Cheadle）更在推特上砲轟「你根本就是一坨屎」。
魏德表妹在街上遭流彈誤殺，他發文痛批「夠了，真的夠了！」（美聯社）
川普因消費魏德過世的親人遭外界砲轟。（圖片擷取自「Donald J. Trump」推特）
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